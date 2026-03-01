Bartesaghi lascia il campo prima del gol di Pavlovic: da valutare le sue condizioni

Pochi secondi prima del gol di Pavlovic, che ha stappato la partita complicata di Cremona, nell'azione che ha portato al calcio d'angolo da cui è scaturita la rete, Davide Bartesaghi si è fatto male ed è dovuto uscire dal campo. Il terzino italiano si è conquistato il corner ma nell'allungo ha sentito tirare il flessore destro, secondo quanto hanno mostrato le immagini: dopo l'intervento dello staff medico, Bartesaghi è stato sostituito da Estupinan. Da valutare le condizioni di Bartesaghi: arriveranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi minuti.

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T