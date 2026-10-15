Bartesaghi racconta il primo gol di Cisse: "Sapevamo ci sarebbe stato spazio sul mio lato..."
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Un'ottima prestazione quella di Davide Bartesaghi contro il Salisburgo. Prima l'assist per Cisse nel primo tempo, con un bel sinistro al volo in appoggio al talento italiano, poi il continuo di una prestazione imporante e di carattere in Europa League. Queste le considerazioni del difensore italiano a Sky Sport, un breve estratto:
"Abbiamo approcciato la gara bene e ne siamo soddisfatti, ma poi c'è sempre qualcosa da sistemare. Speriamo di migliorare per le prossime partite. Il gol? Abbiamo preparato la partita in questo modo e sapevamo che ci sarebbe stato spazio sul mio lato, poi a me piace andare in profondità e sono molto contento per l'assist a Cisse. E' un bravo ragazzo, siamo amici e sono felice per lui personalmente...".
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