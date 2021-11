Bartoletti sul Milan: "In Champions avrebbe potuto avere quattro punti in più"

Marino Bartoletti, intervenuto a SkySport24, si è espresso così sul percorso in Champions League del Milan: "Vedere il Milan in fondo alla classifica con un punto fa un po' di malinconia. Avrebbe potuto avere quattro punti in più e di conseguenza quattro punti in meno per gli avversari. Se non ce la faranno a passare il turno, i rossoneri ripiegheranno sul campionato. Le cose si complicherebbero con l'Europa League".