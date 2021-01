Bazzani: "Mandzukic? Ha le caratteristiche giuste per essere il vice Ibra"

Nel Processo di Radio Sportiva è intervenuto l'ex attaccante Fabio Bazzani, che da attento simpatizzante rossonero ha parlato delle questioni di casa Milan: "Credo che ci sia bisogno di Mandzukic cosi come c'è bisogno di Ibra: non dobbiamo farci fuorviare dal fatto che il Milan ha fatto molto bene senza di lui. Ibra dà alla squadra personalità e sicurezza quando vanno in difficoltà, ma detto questo Pioli è stato bravissimo perché ha costruito un gruppo giovane con grande entusiasmo: cosi è riuscito a sopperire all'assenza di Ibra ma la stagione è lunga e quindi il Milan ha bisogno di lui. Quando non c'è abbiamo visto che Leao fa fatica a sostituirlo come caratteristiche, quindi il nome di Mandzukic per caratteristiche e mentalità potrebbe essere un profilo interessante. Il Milan per sostituire Ibra non può andare su un giovane, deve andare su un giocatore che abbia già del vissuto e avere mentalità per trascinare i giovani compagni. Mandzukic ha una personalità forte ma se entrerà in un gruppo che sta andando così bene e che ha delle dinamiche ben precise, credo che la sua intelligenza lo farà entrare in punta di piedi per dare il suo contributo nel rispetto delle gerarchie dello spogliatoio. Mandzukic quando ha giocato si è sempre sbattuto, quindi non lo vedo un grosso problema. Il Milan è stato molto in sofferenza dietro, ma Gabbia e Kalulu hanno risposto presente: un rinforzo forse potrebbe servire a livello numerico, ma a oggi il Milan quando ha avuto quelle partite di emergenza ha saputo rispondere nella maniera giusta e questo perché il Milan oggi è un gruppo".