Bazzani: "Quest'anno più pressioni sul Milan, conferma di Ibra fondamentale"

Fabio Bazzani, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sulla scorsa stagione dei rossoneri, proiettandosi a quella attuale: "Il Milan è stato completamente a due facce, nel post lockdown i rossoneri hanno trovato la consapevolezza nei propri mezzi. Penso che il Milan possa proseguire su questa strada, ma è chiaro che oggi tutti si aspettano qualcosa, un po' più di pressione ce l'avrà. La conferma di Ibrahimovic in tal senso è stata molto importante, può far crescere i giovani anche in allenamento, quando sei giovane qualche pausa fisiologica ci sta, con Ibra questo viene meno. E' un rinforzo ulteriore per il lavoro di Pioli".