Becir Omeragic: il colosso che piace al Milan

Il Milan cerca il classe 2002 Becir Omeragic, calciatore già stabilmente nel giro della prima squadra che i rossoneri vorrebbero acquistare prima del suo esordio nella nazionale elvetica che potrebbe far schizzare verso l'altro il prezzo del cartellino. Centrale difensivo dalle grandi qualità fisiche e tattiche, Massara lo punta da tempo ma dovrebbe concretizzare il proprio assalto solo la prossima estate. Lo Zurigo per lui infatti chiede già la bellezza di nove milioni di euro: non pochi per un 17enne.

Nome: Becir Omeragic

Data di nascita: 5 marzo 2002

Nazionalità: svizzero

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Zurigo FC

Assomiglia a: Phlippe Senderos