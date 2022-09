Behrami: "Alla base del Milan c'è una cultura vincente. Maldini è stato importante"

MilanNews.it

Valon Behrami, ex centrocampista di Serie A, è intervenuto nel post partita di Sampdoria-Milan su Dazn. Lo svizzero si è espresso così sul momento storico del Milan: "Alla base del Milan c’è una cultura vincente: quando un giocatore arriva al Milan deve avere qualcuno che gli dà l’esempio. Per questo secondo me, nei primi momenti di difficoltà di alcuni giocatori, c’era Maldini: ha portato dei giocatori che dentro lo spogliatoio hanno aiutato. Il Milan ha giocatori da cui prendere esempio e da seguire".