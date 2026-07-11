Belgio eliminato, rimangono solo tre giocatori del Milan al Mondiale
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Si restringe il cerchio: con il Belgio che va a casa diminuiscono i rossoneri al Mondiale. Resistono Rabiot, Maignan e Jashari
La Spagna fa lo scherzetto al Belgio con il solito Merino: gol al 90esimo, 2-1 finale e Furie Rosse in Semifinale dei Mondiali. Grande delusione per i Diavoli Rossi, eliminati quasi all'improvviso dopo una partita seria contro un avversario molto forte. I milanisti Saelemaekers e De Winter vanno a casa: al Mondiale rimangono solo Maignan, Rabiot e Jashari. I primi due affronteranno proprio la Spagna in Semifinale, mentre il centrocampista svizzero dovrà giocare contro l'Argentina nella notte italiana tra sabato e domenica alle 3 di notte.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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