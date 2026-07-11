Siparietto Hernanes-Camarda su DAZN: cosa si sono detti
MilanNews.it
Siparietto simpatico su DAZN fra Hernanes e Camarda. Il profeta fa i complimenti al giovane rossonero, che ci teneva tanto a conoscere il brasiliano
Manca poco all'inizio della nuova stagione rossonera, con Francesco Camarda che è tornato alla base dopo il prestito al Lecce dello scorso anno. Il classe 2008 ha recuperato pienamente dall'infortunio alla spalla e lo conferma anche ai microfoni di DAZN.
Simpatico siparietto con il profeta Hernanes, ex calciatore e oggi opinionista per la piattaforma di streaming. Il giovane attaccante del Milan ci teneva a conoscerlo ed il brasiliano lo ha salutato con affetto.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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