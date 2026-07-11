Mario Gila omaggia la Lazio: "Vi porterò sempre con me in questi anni"

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Mario Gila saluta la Lazio e i suoi tifosi con grande gratitudine

Mario Gila è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Grande entusiasmo del difensore nel vestire i colori rossoneri, ma comunque tanta riconoscenza verso la Lazio e i suoi tifosi. Lo spagnolo ha omaggiato il suo ex club con un post su Instagram:

"Ciao Laziali! Sono arrivato qui da ragazzo e oggi lascio questo club con molta gratitudine. Grazie ai miei compagni, allo staff, a tutte le persone della Lazio e ai tifosi per il sostegno e per avermi fatto sentire sempre a casa. Vi porterò sempre con me in questi anni. Grazie di tutto".