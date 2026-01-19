Bello il gol di Fullkrug, top l'assist di Saelemaekers, ma va elogiato il gran lancio di Gabbia

L'1-0 firmato Fullkrug ha permesso al Milan di battere il Lecce a San Siro. Ovviamente, gran parte degli elogi sono per il tedesco, ma nella rete decisiva hanno fatto il loro anche altri due calciatori rossoneri: lo stop in corsa e il cross di Saelemaekers sono stati perfetti ed entrano di diritto in tutti gli highlights, ma va elogiato a gran voce anche il lancio perfetto in profondità di Matteo Gabbia.

MILAN-LECCE, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Lavoriamo - ha spiegato Massimiliano Allegri a SkySport al termine di Milan-Lecce - perché siamo partiti all'inizio per cercare di entrare nelle prime quattro con un gruppo cambiato per il 55%. Stiamo facendo buone cose ma quelle fatte finora non bastano per entrare in Champions: ora abbiamo tre trasferte importanti da cui passerà buona parte della nostra stagione. Stasera buone risposte da Jashari, Ricci, De Winter sta crescendo molto. Dobbiamo essere contenti ma c'è da migliorare: biosogna essere meno frenetici, più lucidi e precisi negli ultimi 20 metri. È un gruppo che sa benissimo dove deve arrivare, dove deve lavorare: sui nostri limiti che sono il nostro punto di forza. Se continuiamo a farlo possiamo fare buone cose. I limiti sono sempre i punti di forza di ogni squadra e ogni persona: se li conosco posso lavorare su quelli e migliorarli. Nel primo tempo Leao ha attaccato molto bene la linea, facendo due e tre volte movimenti meravigliosi. Nel secondo tempo ha atto due giocate tecniche meravigliose non stando ancora benissimo, per Pulisic e Rabiot. Sono giocate tecniche che lui fa molto bene. La fortuna conta nella vita in generale. Spero di essere sempre fortunato, spero non mi abbandoni: una volta dicevano che è meglio stare con quelli fortunati che con quelli bravi. Quando mi dicono che sono fortunato, io sono molto contento eh..."