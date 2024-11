"Belly Flop". Zirkzee male ed in sovrappeso allo United, i retroscena dall'Inghilterra: ten Hag non lo voleva

Joshua Zirkzee è stato uno dei calciatori più chiacchierati nella scorsa estate, con tante squadre che lo avrebbero voluto acquistare. Soprattutto il Milan, ma alla fine è stato il Manchester United a spuntarla per 42,5 milioni di euro. L'olandese non sta rendendo come i Red Devils si aspettavano e, secondo quanto riportato dal Sun, Erik ten Hag non lo voleva nemmeno: il tabloid inglese titola in modo provocatorio "Belly flop", alludendo al sovrappeso del calciatore.

A quanto emerge dopo l'Europeo è arrivato fuori forma e anche un po' sovrappeso, cosa che ha rallentato il suo ambientamento e soprattutto ha deluso il tecnico olandese. Il nuovo management di INEOS ha visto nel 23enne un calciatore con un buon rapporto qualità-prezzo e ha deciso di investirci, ma molti tifosi si chiedono ancora se sia pronto per essere titolare o meno.

Per caratteristiche Zirkzee non è un bomber, è più un 10, ma forse non è ciò di cui ha bisogno il Manchester United. Il classe 2001 ha saltato il ritiro pre-campionato e si è preso il tempo libero che gli spettava. All'interno del club qualcuno non ha gradito il fatto che fosse in vacanza a Los Angeles nello stesso periodo in cui era presente anche lo United e abbia chiamato solo per salutare, senza sacrificare, come per esempio fatto da Lautaro, qualche giorno di vacanza per migliorare le sue condizioni fisiche.