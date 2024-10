Benitez sulla nuova Champions: "Boccata d'aria fresca. Troppe partite? Pochi appuntamenti in più"

Questa sera il Milan è atteso nella tana del Bayer Leverkusen per la sua seconda gara nel giorne unico di Champions League: calcio di inizio alle ore 21. I rossoneri hanno la possibilità e il dovere di riscattare il brutto esordio giocato due settimane fa in casa contro il Liverpool. L'avversario, però, è uno dei più ostici al momento nel panorama del calcio europeo. Della partita ne ha parlato l'allenatore Rafa Benitez questa mattina intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Rafa Benitez sulla nuova Champions Leageue: "La nuova formula mi pare piaccia e penso possa rappresentare una boccata d’aria fresca per il calcio. E il cosiddetto rischio delle troppe gare rispetto al passato è racchiuso in pochi appuntamenti in più. Com’è la Champions ora? C’è il Var, le cinque sostituzioni, il recupero che ha proporzioni diverse. Siamo al cospetto dell’intelligenza artificiale, si parla di algoritmi per la ricerca di calciatori sul mercato: perché mai il calcio non dovrebbe evolversi?"