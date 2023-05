Bennacer a DAZN: "Sul gol ci siamo preparati bene. Leao? Spero sia qui per la Champions"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Lazio.

Tre punti importantissimi: “Era una partita molto importante per noi oggi, l’abbiamo iniziata bene. Abbiamo fatto gol, non l’abbiamo preso… Abbiamo gestito bene dall’inizio alla fine. Mancano ancora altre partite, ora dobbiamo recuperare e fare le cose bene”.

Sul gol con recupero alto: “Abbiamo lavorato sulla squadra, sapevamo che loro giocano tantissimo a muro. Mi sono sentito bene sull’azione, l’ho anticipato bene, poi Giroud mi ha toccato bene la palla ed ho tirato bene”.

Sulla posizione in campo: “Un ruolo dove il mister mi mette, posso giocare ovunque per aiutare la squadra. Se posso aiutarla così è un bene per tutti”.

Come sta Leao? “Non abbiamo parlato di Rafa, eravamo concentrati sulla partita. Spero non sia nulla di grave, spero sia qui per la Champions perché è un giocatore molto importante”.