Bennacer, i numeri stagionali del centrocampista algerino

Tra i grandi protagonisti della stagione rossonera, senza dubbio, figura Ismael Bennacer. Il giovane centrocampista ex Empoli si è distinto una colonna portante della squadra di Stefano Pioli e i numeri lo confermano. In 2488 minuti giocati, l'algerino ha avuto una media di 56 passaggi riusciti a partita, 1 passaggio chiave oltre ad una media di 3 dribbling e 9 palloni rubati ogni 90 minuti. Bennacer, inoltre, si dimostra un grande incontrista come testimoniano i 7 contrasti vinti di media a partita.