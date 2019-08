Il ritardo di Bennacer è l’emblema delle difficoltà di Giampaolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista algerino ha trovato gloria in Coppa d’Africa (è stato eletto miglior giocatore della competizione), ma ora sconta quelle fatiche e il mondo rossonero non l’ha ancora conosciuto. Facile dedurre che il suo inserimento sarà cruciale per pesare la bontà del lavoro di Boban e Maldini.