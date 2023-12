Bennacer racconta il suo infortunio: "Ho colto l'occasione per tornare come nuovo"

vedi letture

Ismael Bennacer, che domani verrà finalmente convocato dopo 206 giorni di assenza, si racconta sul suo canale YouTube. Il centrocampista algerino, in una serie di video, parla e mostra ai tifosi tutto l’iter affrontato dopo l’infortunio rimediato al ginocchio il 10 maggio 2023. Nella prima “puntata”, che potete trovare su YouTube cliccando qui, parla dell’operazione. Queste le sue dichiarazioni:

La premessa: “Il 10 maggio 2023 il mio infortunio al ginocchio ha segnato una svolta inaspettata nella mia carriera. Vedo questa prova come un’opportunità per crescere e diventare migliore. Con coraggio e determinazione intendo tornare più forte che mai. Volevo condividere con voi uno sguardo al dietro le quinte della mia convalescenza, passo dopo passo”.

Il racconto dell’infortunio: “Non ho sentito nulla. È stata un’azione. Sono a terra, mi rialzo perché c’è un corner che devo battere. Mi sono alzato con la gamba sinistra, posiziono la gamba destra e all’improvviso non riesco a metterla giù. Pensavo che non fosse niente. Mi alzo di nuovo, e mi dico “Ancora, cosa succede?”. Poi ci sono riuscito, e sono uscito. Non volevo uscire. Ho pensato: “Ma no, non è possibile”. Una delle partite, se non la partita più importante della mia carriera".

Il problema nel dettaglio ed il recupero: “Ho un pezzo di cartilagine che si è rotto completamente, la cartilagine attaccata al menisco. E penso che un infortunio del genere… Può durare, non so, 8 mesi… Non importa se ci vorranno uno o due mesi in più. Prenderanno un pezzo di osso, un pezzo di osso sano con cartilagine sana e lo metteranno nel buco. In effetti non mi farà nulla, me lo prenderanno da un posto dove non fa male. Questa è l’opzione più sicura, ma anche la più lunga. C’erano altre opzioni per rendere il tutto più breve, ma probabilmente anche più rischiose. Vedete, non appena mettete le cose nella giusta prospettiva non appena si guarda il quadro generale in queste situazioni, non puoi che trarne beneficio. Se non sei stupido ti dici “ora ho del tempo a disposizione davanti a me”, soprattutto perché ci sono ancora cose da fare, alcuni problemi, sentivo alcuni dolori. Colgo l’occasione per fare “il cambio dell’olio”, per tornare come nuovo. E ancora più forte. Non appena c’è uno stop come questo si perde molto ritmo, muscoli, ecc. Ma poi si ricomincia. Ci si rialza e ci si sente ancora meglio”.

Viene detto a Bennacer che per le prime tre settimane non avrebbe potuto poggiare il piede della gamba operata a terra. Nelle successive tre settimane avrebbe potuto iniziare a farlo, ma gradualmente e senza mai mettere tutto il carico sulla gamba.

Dopo l’operazione Bennacer viene chiamato dal suo agente Enzo Raiola per capire com’è andato l’intervento. Isma racconta che è andato tutto bene, e aggiunge: “Sai bene che noi giochiamo ogni 3-4 giorni e non abbiamo tempo per lavorare bene su tutto. Ora avrò tutto il tempo per tornare ancora meglio”.