Bennacer su Ibrahimovic: "Non mi era mai capitato uno così prima in una squadra"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla UEFA a poche ore dalla sfida contro il Tottenham e si è così espresso su Ibrahimovic: "Non mi era mai capitato prima in una squadra. Sono molto felice di averlo sperimentato, di avere un tale leader. Vuole sempre che tutti vadano oltre il loro limite, non sono ammessi errori da parte di nessuno. Anche questo è un ingrediente del nostro successo in questi anni. Tutti volevano andare oltre, alzare il livello e in parte viene da lui e dal mister. Poi, personalmente, andiamo molto d’accordo. Non mi lascio prendere in giro, sono molto timido, non parlo.