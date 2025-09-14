Giaccherini: "Nkunku può giocare prima punta o esterno"

In occasione dela sfida di San Siro che chiuderà la giornata di domenica alle 20.45 per il terzo turno di Serie A, il Milan ospiterà il Bologna a San Siro. Per questa evenienza l'ex calciatore, anche della squadra emiliana, Emanuele Giaccherini è stato intervistato al Corriere della Sera, edizione bolognese, e ha offerto il suo punto di vista, specialmente da un punto di vista tattico, sul confronto tra le formazioni dei due mister Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Le parole di Giaccherini: "Il Milan ha cambiato più di tutti e stravolto il centrocampo. Oggi i rossoneri possono giocare con più moduli e variare anche le soluzioni offensive. Può giocare a due o tre punte e anche senza Leao ci sono soluzioni con Nkunku che può giocare prima punta o esterno. Sicuramente è una squadra in rodaggio. Anche il Bologna è cambiato e a Roma non mi era piaciuto, mentre col Como ho rivisto la squadra dell'anno scorso. La squadra deve solo cavalcare l'entusiasmo e il gioco di Italiano aiuta. Sono curioso di vedere i tre dietro la punta e penso che Rowe possa fare bene".