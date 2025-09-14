Milan, al Bologna l'unica doppietta in Serie A di Gimenez

In vista di Milan-Bologna di questa sera, gara valida per la terza giornata di campionato, il sito della Lega Serie A riporta questa statistiche: "Sono 87 i precedenti ufficiali tra le due squadre a San Siro con bilancio di 51 successi rossoneri, 22 pareggi e 14 vittorie emiliane. Il Bologna non vince a San Siro in casa del Milan dalla stagione 2015/16: 0-1 con gol decisivo di Emanuele Giaccherini al minuto 82. Da allora 9 partite giocate a Milano tra le due squadre, con 7 vittorie rossonere e 2 pareggi.

Sono 8 i confronti da allenatori tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, con un bilancio di 6 successi per il mister rossonero, 1 vittoria per il tecnico del Bologna ed 1 pareggio. Cinque vittorie su sei di Allegri sono state ottenute con il punteggio di 1-0.

L’unica doppietta in Serie A di Santiago Gimenez è stata siglata contro il Bologna il 9 maggio scorso, in Milan-Bologna 3-1".

