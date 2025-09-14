MIL-BOL (0-0): intervallo. Due pali per il Milan: regna l'equilibrio

Intervallo a San Siro, Milan e Bologna sono fermi sullo 0-0 nel priom big match della stagione per i rossoneri in occasione della terza giornata di campionato. Non una gara molto divertente che, però, ha prodotto qualche squillo da una parte e dall'altra. Due pali colpiti dal Milan, il primo di Estupinan e il secondo sull'ultimo angolo della frazione di Gimenez. Al Bologna annullato un gol in netto fuorigioco. Nella ripresa servirà coinvolgere maggiormente la punta rossonera che un paio di occasioni le ha avute: le armi Pulisic e Nkunku potrebbero essere decisive. Sul Milan gravano anche tre cartellini gialli: Estupinan, Tomori e Saelemaekers.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano