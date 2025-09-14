Bergomi: "Le assenze condizionano ma non disturbano tanto Allegri"

Giuseppe Bergomi, opinionista per Sky Sport, ha commentato nel pre gara di Milan-Bologna la formazione dei rossoneri che presenta diverse assenze importanti. Queste le parole dell'ex capitano interista: "Le assenze condizionano ma non disturbano tanto Allegri: a lui piace giocare con tanti centrocampisti offensivi. Questo è un 3-5-1-1 e a turno Rabiot e Loftus-Cheek andranno ad accompagnare e aiutare la prima punta. Le soluzioni per incidere il MIlan le ha. Vedremo una bella gara".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano