MIL-BOL (0-0): esordio per De Winter, entra al posto di Pavlovic
Esordio per Koni De Winter, uno dei dieci nuovi acquisti rossoneri che ancora non aveva avuto l'opportunità di giocare in gare ufficiali con la sua nuova maglia. All'intervallo della partita contro il Bologna, il tecnico livornese Massimiliano Allegri decide di togliere Strahinja Pavlovic. Non dovrebbe dunque cambiare nulla nello schieramento tattico dei rossoneri: difensore per difensore.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano
