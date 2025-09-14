Allegri: "Santi è il centravanti del Milan: tutti contenti di averlo"

Un estratto delle parole di mister Massimiliano Allegri che ha parlato a DAZN prima di Milan-Bologna di Serie A.

Su Santi Gimenez:

“Aveva fatto bene anche le partite precedenti, gli sono stati annullati due gol. Speriamo tutti che stasera faccia gol, è un buon giocatore, è il centravanti del Milan, siamo tutti contenti di averlo”.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano