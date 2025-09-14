MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Bologna

Oggi alle 21:36News
di Francesco Finulli

E' arrivato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Bologna, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive: sono 69.593 le persone sugli spalti del Meazza per la partita tra rossoneri e i rossoblù. 

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano