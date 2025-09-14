Milan-Bologna 0-0 a fine primo tempo: match equilibrato, pali di Estupinan e Gimenez

Si è concluso 0-0 il primo tempo del match tra Milan e Bologna. Dopo un buon avvio di partita del Diavolo, a San Siro si è visto un match equilibrato, con le due squadre che non hanno creato molte occasioni da gol. La più ghotta è stata senza dubbio quella creata al 24' da Estupinan che ha colpito il palo con un destro a giro. Nel finale il Milan ha colpito un altro legno, stavolta con Gimenez che, da azione da corner, ha colpito il palo praticamente dalla linea di fondo dopo una spizzata di Loftus-Cheek. La squadra di Allegri si è difesa bene in questa prima frazione di gioco, mentre è mancata certamente un po' di qualità e vivacità nella fase offensiva.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna:

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano

