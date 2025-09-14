Tomori a MTV: "Vogliamo vincere e dare continuità alla vittoria di Lecce"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20
di Enrico Ferrazzi

Prima della gara contro il Bologna a San Siro, Fikayo Tomori ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sul momento: "Abbiamo lavorato duro durante la sosta. Dobbiamo dare continuità alla vittoria di Lecce". 

Sul Bologna: "Sappiamo che loro sono una buona squadra. Questa è una nuova stagione, non conta quello che è successo l'anno scorso. Vogliamo vincere stasera". 

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano