Bennacer su Pioli, Kjaer e Giroud: "Mi mancherete. I vostri nomi rimarranno incisi nella storia del club"

Dopo la serata emozionante di ieri sera che ha avuto come tema centrale gli addii di Stefano Pioli, Simon Kjaer e Olivier Giroud al pubblico rossonero, sono stati tanti i calciatori del Diavolo che anche sui propri profili social hanno salutato e condiviso un pensiero per i tre protagonisti del diciannovesimo scudetto che lasceranno Milanello. Tra questi anche Ismael Bennacer che ieri, tra gli altri giocatori in campo, è stato quello più in difficoltà al momento dei saluti: l'algerino è stato ripreso in lacrime durante il discorso di Pioli.

Questo il messaggio che Ismael Bennacer ha lasciato su X indirizzato a Pioli, Kjaer e Giroud: "Mi mancherete… I vostri nomi rimarranno incisi nella storia di questo club e nelle nostre memorie".