Bennacer torna dopo 206 giorni: tutti i messaggi dei compagni rossoneri

Ismael Bennacer è tornato in campo, 206 giorni dopo l'infortunio al ginocchio: un momento molto emozionante nei minuti finali della sfida contro il Frosinone con il centrocampista algerino accolto da una standing ovation del pubblico di San Siro, a cui hanno partecipato anche i suoi compagni di squadra. Moltissimi di questi, poi, nel post partita hanno mandato un messaggio di bentornato a Bennacer, tutti nelle loro storie di Instagram.

Il capitano Davide Calabria ha scritto: "Contento per te amico. Andiamo", concludendo con due cuori rossoneri. Anche Yunus Musah, nonostante fosse la prima volta in campo con Bennacer, ha scritto: "Un momento speciale per un ragazzo speciale. Bentornato fratello". Quindi Yacine Adli che ha scritto: "E' tornato mio fratello". Quindi Malick Thiaw che ora vive la difficoltà di un lungo infortunio, a sua volta: "Grazie a Dio, mio fratello è tornato". Non poteva mancare il messaggio di Mike Maignan che ha scritto: "Bentornato a mio fratello". Infine Rafael Leao e Fikayo Tomori che hanno espresso la loro gioia con qualche emoticon: il portoghese con un video dell'ingresso in campo di Bennacer direttamente dalla tribuna a bordo campo da dove ha seguito la partita.