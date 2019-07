Bennacer, tredici presenze in Nazionale: tre su tre nella Coppa d'Africa in corso

Ismael Bennacer, centrocampista per cui il Milan è in trattativa con l'Empoli, ha collezionato tredici gettoni con la propria Nazionale, l'Algeria. In precedenza il classe '97 si era fatto strada nelle formazioni giovanili francesi. Bennacer ha giocato dall'inizio tutte e tre le sfide dell'Algeria in Coppa d'Africa, dove la Nazionale nordafricana ha sempre vinto contro Kenya, Senegal e Tanzania.