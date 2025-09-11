Beretta: "Milan, mi sembra complicato giocare con un centrocampo a 2 con Modric a quest'età"

Oggi alle 00:10News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze TMW Radio, mister Mario Beretta ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul possibile impiego che un campione come Luka Modric avrà nel corso della stagione. 

Si aspetta un Milan con un 4-3-3 in futuro?
"Dietro pare che si giochi col la linea a 3, magari con un 3-4-2-1 può esserci. E' un sistema utilizzato molto anche a livello europeo. Potrebbe giocare in quel modulo ma saranno importanti i due centrocampisti. Con Modric a questa età, giocare a due mi sembra complicato. Magari con altri è diverso".