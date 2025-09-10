Gabbia su Nkunku: "Colpito dal suo atteggiamento e qualità, non vediamo l'ora di vederlo in campo"

Intervenuto così a margine dell'evento Premio Gentleman 2024/2025 a Milano, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato così della stagione del Milan, analizzando tanti temi di contorno dell'ambiente rossonero. Dall'impatto di Allegri alla rivoluzione sul mercato. Un estratto delle sue parole:

Su Nkunku e il suo ruolo

"Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui".

L'Inter avversaria difficile

"Contro di loro è sempre difficile giocare, hanno fatto due finali di Champions in due anni quindi i risultati parlano per loro. L'anno scorso siamo stati più bravi noi, ma tutte le partite valgono lo stesso tre punti per noi".