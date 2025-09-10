Inter, Sucic: "In Croazia tutti hanno come idolo Modric e vogliono provare a giocare come lui, ma è impossibile"

Petar Sucic, centrocampista croato arrivato questa estate all'Inter, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset nella quale ha parlato anche dei suoi idoli, tra cui il neo rossonero Luka Modric, arrivato al Milan a parametro zero dopo che è scaduto il suo contratto con il Real Madrid:

“Se Brozovic è il mio idolo? In Croazia tutti hanno come idolo Modric e vogliono provare a giocare come lui, ma è impossibile. Quindi i miei idoli sono Luka, Brozovic, Kovacic, Rakitic…Sono cresciuto con loro”.