Milan, il pacchetto offensivo dopo un mercato pieno di ribaltoni. E l'attaccante della discordia...
Durante il briefing a Casa Milan di inizio estate Igli Tare aveva parlato alla stampa dando indicazioni precise per quanto riguarda la nuova forma che avrebbe preso l'attacco rossonero. Il DS ha ridimensionato fin da subito Gimenez, raccontando di quanto fosse importante andare a completare il reparto con un nove con caratteristiche diverse: l'obiettivo era un centravanti che riempisse l'area, "alla Giroud". Il dirigente albanese ha poi aggiunto che in caso di uscite sugli esterni i partenti sarebbero stati sostituiti.
A fine estate si può constatare che quanto detto da Tare non si è avverato: non c'è stato nessun attaccante "alla Giroud" e Okafor e Chukwueze non sono stati sostituiti. Le motivazioni vanno ricercate nel cambio di sistema deciso da Allegri: il tecnico livornese, così come il suo staff, a giugno era sicuro di puntare su un 4-3-3 che poteva anche trasformarsi in un 4-2-3-1, salvo poi virare sul più classico dei 3-5-2 (o 3-4-2-1) da inizio agosto in poi. Negli ultimi giorni di mercato i dirigenti hanno fatto di tutto per sbarazzarsi di Gimenez, addirittura cercando di scambiarlo con Dovbyk della Roma, ma il messicano è stato irremovibile: voleva solamente il Milan.
Leao, attualmente infortunato, sarà il giocatore chiave. Pulisic, Nkunku e Gimenez, in ordine di gradimento per il tecnico, gli giocheranno accanto. In base alla partita Allegri deciderà se averne solo due davanti o schierare un tridente pesante. In più c'è il jolly Saelemaekers: per ora fa l'equilibratore a centrocampo sull'esterno, può giocare serenamente anche qualche metro più avanti come ha fatto a Lecce a fine agosto.
ACQUISTI
Nkunku - 37 milioni + 5 di bonus
Saelemaekers - rientro dal prestito
TOTALE 37 milioni
CESSIONI
Okafor - 20 milioni
Morata - 10 milioni
Chukwueze - prestito con diritto di riscatto a 25 milioni
Camarda - prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Colombo - prestito con diritto che può diventare obbligo a 10 milioni
Joao Felix - fine prestito
Sottil - fine prestito
Abraham - fine prestito
Jovic - svincolato
Lazetic - titolo gratuito con percentuale sulla rivendita
TOTALE 65 milioni (riscatti compresi)
ATTACCO PASSATA STAGIONE
Morata (prestato a gennaio), Gimenez, Camarda, Jovic, Abraham, Leao, Pulisic, Joao Felix, Okafor (prestato a gennaio), Chukwueze, Sottil
ATTACCO ATTUALE
Gimenez, Nkunku, Leao, Pulisic, Saelemaekers
