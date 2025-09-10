L'indiscrezione di Pellegatti: "Cardinale lavora perché la famiglia Steinbrenner (Yankees) diventi proprietaria del Milan"

Carlo Pellegatti, nel suo video su YouTube di questa mattina, ha riportato una clamorosa indiscrezione secondo cui Gerry Cardinale, proprietario del fondo RedBird che gestisce il Milan, starebbe pensando di cedere la proprietà del club alla famiglia Steinbrenner, già a capo degli New York Yankees e una delle principali fonti di investimento del fondo dello stesso Cardinale.

Le parole di Carlo Pellegatti su questa indiscrezione: "Gerry Cardinale sta cercando una soluzione a lungo termine, una joint venture con la proprietà dei New York Yankees, la famiglia Steinbrenner, uno dei maggiori finanziatori di RedBird. Insomma Cardinale sta lavorando perché i nuovi proprietari del Milan diventino gli Steinbrenner. Quando parliamo degli Yankees parliamo di un marchio iconico dal valore tra i 6 e 7.5 miliardi di dollari. George Steinbrenner, scomparso nel 2010, ha comprato la franchigia a 8.7 milioni di dollari nel 1973 e in breve il valore è aumentato in maniera esponenziale".

Continua Pellegatti: "Oggi il presidente è Al e la famiglia Steinbrenner ha interessi nel mondo immobiliare, automobilistico e dell’ippica. La famiglia è diventata un caso di studio per aver ridisegnato un modello di business sportivo differente. Questo passaggio di proprietà porterebbe a orizzonti straordinari per il futuro del Milan: entrerebbe una famiglia, non un fondo, felice e ambizioso di avere uno dei marchi più importanti dello sport e del calcio europeo. Prospettive di lungo termine e prospettive interessanti: non ce lo possiamo neanche immaginare cosa vorrebbe dire avere gli Steinbrenner, una delle famiglie più prestigiose d’America, come proprietari del Milan".