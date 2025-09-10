La Serie A all'estero? Domani la decisione per Milan-Como a Perth

Una situazione particolare, non certamente usuale per il nostro calcio. Nella giornata di domani l'Esecutivo UEFA deciderà se dare il via libera alla disputa di Milan-Como a Perth. Secondo quanto riportato anche da gazzetta.it e tuttomercatoweb le due società hanno scelto di giocare il match di inizio febbraio in Australia a causa dell'indisponibilità di San Siro, occupato in quei giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano-Cortina.

Milan-Como all'estero? Cosa manca per il sì

Le strade sono due: quella della federazione australiana, quella della confederazione asiatica, quella della FIFA e quella della UEFA. Da sempre quest'ultimo è il più delicato. A Tirana, in Albania, giovedì l'Esecutivo UEFA si riunirà e discuterà soprattutto dell'assegnazione della finale di Champions 2027 e di alcune cose sul calcio femminile e sul futsal.

Le strade possibili per Milan-Como sono una decisione o un rinvio. Gabriele Gravina parlerà a favore del via libera alla partita, visto che la Serie A vuole dare visibilità internazionale al campionato e incassare una cifra importante.