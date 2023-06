Bergomi: "Conosco troppo bene Maldini e il suo impegno per diventare un bravo dirigente"

MilanNews.it

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky - Calciomercato L'originale parlando anche della rottura fra Paolo Maldini e il Milan: "Conosco troppo bene Paolo Maldini, so che persona è ma so anche l'impegno che ci ha messo per diventare un bravo dirigente. L'anno scorso ha firmato un contratto non subito. Paolo vuole un po' più di libertà mentre la proprietà vuole essere maggiormente coinvolta. Secondo me è un dettaglio da non sottovalutare. Penso che sia la società a dettare una linea".