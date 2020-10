Bergomi sul Milan: "La squadra è costruita bene e Calhanoglu l'ha presa in mano"

Beppe Bergomi, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così del Milan e dell'importanza di alcuni giocatori nel progetto rossonero: “Il Milan non so dove potrà arrivare, so solo che ha fatto le cose per bene. Ha preso quei giocatori che hanno delle attitudini importanti, che vanno bene nel nostro campionato. Theo Hernandez è un giocatore fantastico, Rebic va a duecento all’ora e aiuta tutta la squadra, poi penso che Ibra abbia fatto crescere tutti quanti, Kessie è diventato quel giocatore che tutti si aspettavano, Bennacer in mezzo al campo tiene in panchina Tonali, in questo momento sono loro due i titolari, poi il campionato è lungo e ci sono le coppe. La squadra è stata costruita molto bene e Calhanoglu l’ha presa in mano”.