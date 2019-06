Berlusconi: "La notte di Barcellona la più bella della mia vita"

Intervistato da Sky Sport, Silvio Berlusconi ha parlato così del suo passato da presidente del Milan: “Il Milan è stato un periodo importante della mia vita, nel quale ho cercato di essere parte di questa storia. È stata una storia in cui i protagonisti erano tutti coloro che erano intorno al Milan, non solo chi scendeva in campo. Ricordo tante cose di quel Milan, probabilmente la notte di Barcellona quando vincemmo la Coppa dei Campioni è stata forse la più bella della mia vita”