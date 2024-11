Berni: "Juventus e Atalanta, insieme al Milan, sono squadre pronte per vincere lo scudetto"

L’ex terzo portiere dell’Inter Tommaso Berni ha parlato a Kiss Kiss Napoli in vista del prossimo incrocio di campionato tra nerazzurri e partenopei.

Il Napoli di Antonio Conte è ripartito cambiando tanto, ed anche in corsa il nuovo allenatore ha già rivoluzionato il modulo. Che percorso stanno facendo gli azzurri? Possono rappresentare l’anti-Inter?

“Per me il Napoli ha preso un top allenatore, i risultati parlano per lui. Il suo modo di lavorare riesce a dimostrare subito la sua impronta, sia a livello tattico che di mentalità. Per me sarà sicuramente una pretendente al titolo, anche perché potrà pensare solo al campionato, con meno partite nelle gambe e questo alla lunga sicuramente può pesare tantissimo. Juventus e Atalanta, insieme al Milan, sono squadre pronte per vincere lo scudetto, ed anche loro arriveranno fino in fondo a giocarsi qualcosa di importante”.