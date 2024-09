Berti: "Voci sul Milan? Fanno piacere, ma ora penso solo al Cesena"

Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 del Cesena, intervistato da Il Resto del Carlino, ha commentato così le voci di mercato sul suo conto, compreso quelle che lo accostano al Milan: "Qualche club di A come il Milan mi tiene d’occhio? Si vedrà. Ora penso solo al Cesena, darò il massimo per contribuire ad un’altra stagione straordinaria per i nostri tifosi.

Vogliamo tutti disputare un grande campionato. Mi fa piacere leggere dell’interesse di grandi club, cresce l’autostima senza montarsi la testa, ma ora c’è solo il Cesena".