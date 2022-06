Bertolini sui giovani in Nazionale: "Mancini bravo a puntare su di loro. E viene ripagato"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di Coverciano di oggi la ct dell'Italia Femminile, Milena Bertolini, ha parlato anche dell'importanza di puntare sui giovani come sta facendo in questa Nations League il collega al maschile Roberto Mancini: "Puntare sui giovani è sempre importante, rappresentano il nostro futuro e Roberto sta facendo molto bene e sta venendo ripagato. Ovviamente la Nations League è una competizione che permette di fare più esperimenti in questo senso. Noi stiamo facendo un progressivo rinnovamento, ci sono qui diverse calciatrici giovani anche dell'Under 19 e se saranno all'Europeo lo dovranno conquistare sul campo in queste ultime settimane di preparazione".