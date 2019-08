Bertolucci: "Bennacer? Spero la pressione non faccia scherzi"

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, a TMW Radio ha parlato così di Milan: "Vorrei rivedere Conti sul livello di due anni fa, è mancato per tanto tempo e potrebbe essere un acquisto importante. Poi sono curioso di vedere se Duarte è meglio di Musacchio, mi è piaciuto molto Hernandez per quel poco che ho visto. Dovremmo avere recuperato Bonaventura e dovrebbe essere finito il rodaggio di Paquetà, che ha delle qualità notevoli. Bennacer? Spero che la pressione non faccia scherzi".