Bertolucci: "Quando perdi 5-1 devi solo che stare zitto. Ma ora hai già la possibilità di rifarti"

Paolo Bertolucci, noto ex tennista italiano e appassionato tifoso del Milan, ha commentato così il derby dell'altra sera a Sky Sport 24: "Non ho visto niente, ero in telecronaca. Mi hanno detto alla fine il risultato e presumo che essendo sotto di due break, perché 5-1 vuol dire essere sotto di due break, la situazione era abbastanza grave. Quando perdi 5-1 devi solo che stare zitto e fare i complimenti agli avversari che sicuramente sono stati molto più bravi. Poi però come nel tennis dopo 72 ore hai la possibilità di rifarti”.