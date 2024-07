Bertolucci su Bonaventura: "Perchè no? Aiuterebbe molto il gruppo e non darebbe problemi a nessuno"

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso rossonero è intervenuto così sul canale Youtube del giornalista Carlo Pellegatti. Tra i diversi temi affrontati, questo il curioso commento alla romantica ipotesi lanciata da Pellegatti in questi giorni (Leggi anche qui). Le sue parole:

"E' un giocatore di esperienza e che conosciamo tutti molto bene, secondo me non darebbe problemi in spogliatotoio ma anzi, aiuterebbe il gruppo come hanno fatto in questi anni Ibra, Kjaer, Florenzi o Giroud. Potrebbe anche dare una mano al mister magari, se possibile, perchè no?".