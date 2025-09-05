Bezzi: "Credo molto in Allegri, sono convinto della sua bravura"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha fatto un pronostico sulla stagione di Serie A, inserendo in questo discorso anche del Milan di Allegri:
Vede un Milan da scudetto?
"C'è un fatto: credo molto in Allegri, sono convinto della sua bravura. Dopo due giornate non mi permetto di giudicare il suo avvio, perché anche Conte lo scorso anno partì male. Il Milan non ha le coppe, quindi chissà, potrebbe essere un piccolo vantaggio. Non ci credo a un Napoli che vince il secondo scudetto di fila. Non credo molto in Chivu, l'Inter ha fatto un passo indietro. Ero indeciso con la Juventus per il titolo, anche se il ritorno di Vlahovic potrebbe cambiare qualcosa".
