Bianchi sulla Gazzetta: "Questo è un Milan crescuto come gruppo"

Fabio Bianchi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Pioli: "Re per una notte. Almeno. I cerotti non frenano questo Diavolo che scavalca il Napoli e continua a sognare. Eppure sembrava una giornata storta per Milano. Dopo la sconfitta dell’Inter, anche il Milan sotto di due reti dopo mezzora. Invece la banda Pioli ha saputo reagire, anche con i cambi, e ha dato una dimostrazione di grande maturità. Si è visto il Milan che non finisce mai, che quando decide di mettere in campo tempesta e impeto, diventa inarrestabile. Per come è arrivata, questa è una vittoria molto, molto importante che dà ancora più sicurezze al gruppo per il futuro e per la lotta scudetto".