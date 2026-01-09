Bianchin e i punti Scudetto: "Negli ultimi 21 anni, la vincitrice dello scudetto ha fatto in media 88,6 punti e non è mai andata sotto 82"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sui punti che servono per Scudetto e Champions: "L’Inter è a 42 punti dopo 18 partite e dovrà recuperare i 90 minuti contro il Lecce, rinviati per la Supercoppa italiana. Succederà mercoledì. Prima, domenica sera, avrà Inter-Napoli: una banale partitina di transizione... La proiezione attuale parla di un’Inter da 89 punti a fine campionato. Se vincesse la prossima, chiuderebbe le prime 19 giornate a 45 e porterebbe la proiezione a 90. Allegri insomma, con quella stima da 86-88 punti, è stato ottimista e ha un senso, perché l’Inter in primavera rischia di avere la Champions da gestire fino ad aprile-maggio. Il passato dice che più o meno ci siamo: negli ultimi 21 anni, da quando la A è a 20 squadre, la vincitrice dello scudetto ha fatto in media 88,6 punti e non è mai andata sotto 82.

Per la quota Champions, il discorso si complica. Intanto, l’Italia ha qualificato 3 squadre fino al 2017, 4 squadre da quell’anno in poi, addirittura 5 nel 2024. Una variabile da considerare. Allegri fissa la quota a 74 con una punta di pessimismo, perché Roma e Juve, dopo 19 partite, sono quarta e quinta con 36. Se andassero al raddoppio, arriverebbero a 72. I dettagli ovviamente sono impossibili da prevedere - bastano un palo o un rimpallo... - ma, nel dubbio, meglio tenere d’occhio i progressi del Como, a 33 con una partita in meno. E la storia, che dice? Negli ultimi vent’anni, escludendo il 2005-06 segnato dalle penalizzazioni di Calciopoli, la quota Champions è stata a 71,1 punti. Il Milan è già a 38: non dovrebbe avere problemi ad arrivarci".