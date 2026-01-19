Bianchin: "Milan a Londra per Nba Europe, l'Inter no. Per Red Bird ci sarà Calvelli, Ibra vedrà Magic-Grizzlies"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul coinvolgimento del Milan nella Nba Europe: "Il Milan e l'Olimpia Milano questa mattina saranno presenti a un incontro con la Nba a Londra. L'Inter non ci sarà. La differenza colpisce e fa capire che cosa potrebbe succedere a Milano quando partirà una Lega di basket europea gestita dalla Nba.

I movimenti dei club milanesi sono interessanti perché non è chiaro che cosa succederà in città. Milan, Inter e Olimpia sono interessate a partecipare ma valutano diverse opzioni. Proveranno a entrare nella Lega da sole? Ci sarà un'alleanza tra due o tre club? Gerry Cardinale, numero 1 di RedBird, fondo proprietario del Milan, si è mosso per primo e ha già incontrato Adam Silver e i vertici Nba, con cui ha relazioni da tempo. I milanisti ricorderanno peraltro che LeBron James, al momento del closing tra Elliott e RedBird, è diventato un investitore passivo nel Milan avendo quote di Main Street Advisors. Non stupisce quindi che domani a Londra ci saranno rappresentanti di RedBird: Massimo Calvelli, CEO International per RedBird Development Group e membro del cda del Milan, è una presenta praticamente certa, mentre Zlatan Ibrahimovic oggi era atteso a Londra per la partita tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies. La logica dice che potrebbe fermarsi...".