Biasin dà la colpa ad un singolo giocatore per il pareggio di Parma
MilanNews.it
Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha analizzato così Parma-Milan: "Il Milan pareggia a Parma e si prende le critiche. Si fanno analisi sui limiti e difetti. Si esagera, come sempre.
I rossoneri hanno scioccamente perso due punti ma non per colpa di chissà quale limite strutturale o organizzativo, semmai per colpa di un singolo. Estupinian, nel caso. Bastava sparare quel pallone a Parma Sud: il primo tempo sarebbe terminato 0-2 e il Diavolo non si sarebbe lascito rimontare. È solo un’ipotesi, ma anche piuttosto credibile".
Pubblicità
News
Siamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowskidi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Siamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
3 Tonali stila il miglior XI tra i calciatori con cui ha giocato: ci sono Ibra e Tonali, Donnarumma supera Maignan
Primo Piano
Pavlovic dalla Serbia: "Modric un robot, ci ha dato la sicurezza che mancava. Possiamo fare cose grandi"
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com