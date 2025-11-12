Biasin dà la colpa ad un singolo giocatore per il pareggio di Parma

vedi letture

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha analizzato così Parma-Milan: "Il Milan pareggia a Parma e si prende le critiche. Si fanno analisi sui limiti e difetti. Si esagera, come sempre.

I rossoneri hanno scioccamente perso due punti ma non per colpa di chissà quale limite strutturale o organizzativo, semmai per colpa di un singolo. Estupinian, nel caso. Bastava sparare quel pallone a Parma Sud: il primo tempo sarebbe terminato 0-2 e il Diavolo non si sarebbe lascito rimontare. È solo un’ipotesi, ma anche piuttosto credibile".